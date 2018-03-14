Яшин и Милов представили доклад "Путин. Итоги. 2018"

Оппозиционные политики Илья Яшин и Владимир Милов в среду представили доклад "Путин. Итоги. 2018", посвященный экономическим, социальным и геополитическим итогам правления Владимира Путина.

Авторы доклада заявляют, что за последние 18 лет Россия оказалась в состоянии глубокого кризиса, а экономический рост фактически прекратился. Правительство сокращает расходы на социальную сферу, в то время как приближенные президента получают миллиарды, отметил Илья Яшин.

Оппозиционеры обвиняют президента в создании "коррумпированного государства", а также проведении политики, из-за которой Россия оказалась в международной изоляции.

По словам Яшина и Милова, доклад "Путин. Итоги. 2018" продолжает традицию, начатую в свое время оппозиционным политиком Борисом Немцовым. Выступление они посвятили его памяти.

Владимир Милов отметил, что ни одна типография не соглашалась печатать доклад. Руководители предприятий заявляли, что опасаются закрытия из-за содержащейся в тексте критики главы государства.

В минувшее воскресенье стало известно, что полиция изъяла напечатанный тираж доклада, а в типографии прошел обыск. Илья Яшин тогда подчеркнул, никому в России не запрещено выступать против президента и публиковать доклады с критикой в его адрес. Милов на презентации доклада назвал действия правоохранительных органов превышением должностных полномочий.