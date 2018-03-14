Оппозиционные политики Илья Яшин и Владимир Милов в среду представили доклад "Путин. Итоги. 2018", посвященный экономическим, социальным и геополитическим итогам правления Владимира Путина. Авторы доклада заявляют, что за последние 18 лет Россия оказалась в состоянии глубокого кризиса, а экономический рост фактически прекратился. Правительство сокращает расходы на социальную сферу, в то время как приближенные президента получают миллиарды, отметил Илья Яшин. Оппозиционеры обвиняют президента в создании "коррумпированного государства", а также проведении политики, из-за которой Россия оказалась в международной изоляции.