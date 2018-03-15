МИД Великобритании: новые санкции затронут приближённых Путина

Санкции Великобритании в ответ на отравление экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля могут затронуть приближённых президента России Владимира Путина, замеченных в коррупции. Об этом в эфире телеканала Би-Би-Си заявил британский министр иностранных дел Борис Джонсон.

По словам главы дипломатии Соединённого Королевства, Национальное агентство по борьбе с преступностью рассматривает большое количество потенциальных фигурантов чёрного списка. Он отметил, что речь идёт о коррупционерах, обязанных своим положением Путину и разбогатевшим, благодаря связвям с ним. Эти люди будут находиться под особым вниманием британской полиции.

Ранее ввести санкции против приближённых Путина призвала кандидат в президенты России Ксения Собчак. По её мнению, в чёрный список должны также попасть крупные госкорпорации, включая "Роснефть" и "Газпром". В штабе Собчак утверждают, что высылка российских дипломатовиз Великобритании – неэффективная мера.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила в отравлении Скрипаля Россию и объявила о высылке 23 российских дипломатов. На экстренном заседании Совета Безопасности ООН британский представитель заявил, что Россия нарушила Конвенцию о запрещении химоружия. Утверждается, что Скрипаль был отравлен веществом "Новичок", производство которого – крайне сложный процесс. По версии британцев, химикат не может быть получен кустарным путем.

Россия свою причастность к отравлению Сергея Скрипаля отрицает. По словам постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, Великобритания использует инцидент, чтобы "очернить" Россию. В МИД России заявили, что Москва примет ответные меры на высылку дипломатов в ближайшее время.