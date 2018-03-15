Глава ЦИК: россияне могут "посылать" тех, кто принуждает их голосовать

Граждане России имеют право не принимать участие в выборах и "посылать подальше" тех, кто принуждает их голосовать. Об этом в четверг заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с представителями Алексея Навального, посвященной наблюдению за выборами и нарушениями в ходе предвыборной кампании.

Сторонники оппозиционера потребовали от главы ЦИК провести проверку по факту изъятия направлений для наблюдателей из штабов в Кемерове и других городах России. Элла Памфилова, в свою очередь, попросила составить список регионов, в которых производилась выемка и были зафиксированы другие нарушения.

Юристы штаба Навального также заявили, что власти намеренно стараются изолировать сторонников оппозиционера от наблюдения за выборами, задерживая их по делам об уже состоявшихся акциях. Памфилова ответила, что у нее нет оснований обвинять правоохранительные органы в воспрепятствовании наблюдению за избирательной кампанией.

Глава ЦИК подчеркнула, что у активистов Навального нет официального статуса – например, доверенных лиц. Она добавила, что комиссия проверяет все сообщения о нарушениях на выборах, и приняла заявления от сторонников оппозиционера, пообещав передать их в прокуратуру.

Памфилова также заявила, что решение об отказе в аккредитации основанному сторонниками Навального изданию "Левиафан" было направлено только 12 марта, хотя оппозиционер сообщил об этом уже 8 марта.

Накануне полиция изъяла из кемеровского штаба Навального более полутора тысяч направлений для наблюдателей. В четверг в Москве задержали кемеровского координатора Ксению Пахомову. Активистку отпустили, и она смогла принять участие во встрече с Памфиловой.