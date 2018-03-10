Памфилова: отказываяcь от дебатов, кандидаты нарушают закон

Центральная избирательная комиссия России направила обращение в Генеральную прокуратуру по поводу нецензурной брани, которую позволил себе кандидат в президенты России Владимир Жириновский в отношении Ксении Собчак. Инцидент произошёл на теледебатах, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова в эфире телеканала НТВ. По её словам, ЦИК "сразу отреагировал" – соответствующее письмо ушло в Генеральную прокуратуру.

Глава Центризбиркома заявила, что её комиссия обязана следить за соблюдением закона при выделении эфирного времени, положенного кандидатам. Вместе с тем, она отметила, что некоторые из кандидатов "все-таки нарушают закон, не являясь лично на дебаты". По словам Памфиловой (цитата по сообщению Интерфакса), "один кандидат-самовыдвиженец, зная, что изо дня в день будет исполнять должностные обязанности, взял и отказался от дебатов. Поэтому у него в 4 раза меньше времени на федеральных каналах. И остальное (время) все поделено между оставшимися семью (кандидатами). Я полагаю, что если кто-то из кандидатов не хочет ходить, то было бы честно так же поступить", – сказала глава ЦИК.

К 1 февраля Центризбирком России завершил прием подписей от претендентов на пост президента России.

Подписи собрали и сдали в ЦИК шестеро: Григорий Явлинский, "Яблоко"; Борис Титов, Партия роста; Ксения Собчак, "Гражданская инициатива"; Максим Сурайкин, "Коммунисты России"; Сергей Бабурин, "Российский общенародный союз", и самовыдвиженец Владимир Путин.

Павел Грудинин (КПРФ) и Владимир Жириновский (ЛДПР) уже были зарегистрированы в качестве кандидатов от думских партий.