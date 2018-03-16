Семья и соратники не придут на открытие памятной доски Немцову

В Москве сегодня состоится открытие памятной доски на доме, где жил убитый три года назад оппозиционный политик Борис Немцов. Ранее московские власти разрешили установку памятной таблички по просьбе многих общественных деятелей, в том числе кандидата в президенты России Ксения Собчак.

Семья и соратники Бориса Немцова отказались участвовать в открытии мемориальной таблички. Илья Яшин, председатель политсовета движения "Содидарность", одним из основателей которого был Борис Немцов, заявил, что организация не станет участвовать в инициированной Собчак акции, так как расценивают её как предвыборное мероприятие. "Нас коробит от того, что память Немцова пытаются использовать для агитации в президентской кампании", - написал Яшин в Фейсбуке. Установка памятной доски стала результатом давления на власть со стороны гражданского общества, а не доброй воли мэра Москвы Сергея Собянина, подчеркнул Яшин. Решение "Солидарности" поддержали оппозиционер Алексей Навальный и дочь Бориса Немцова - Жанна. "Нам не нравится, что память моего отца используется в политическом действе", - отметила она.

В прошлом году группа общественных деятелей – с согласия жильцов – установила на доме, где жил Немцов, мемориальную табличку. Ее неоднократно срывали активисты прокремлевского движения SERB, а представители мэрии заявляли, что она была установлена незаконно.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту недалеко от Кремля. Приговор по делу о его убийстве вынесли в июле прошлого года. К длительным тюремным срокам приговорены пятеро уроженцев Чечни. Заказчик преступления до сих пор не установлен. Родные и соратники оппозиционера настаивают, что к его убийству причастен глава Чечни Рамзан Кадыров.

Согласно опросу социологов "Левада-центра", почти половина россиян (42%) считают, что заказчики убийства Немцова "никогда не будут найдены". Почти треть опрошенных не понимают, за что был убит политик. 24 процента россиян считают, что Немцова застрелили из-за его оппозиционных взгядов, а 21 процент называю​т Немцова "жертвой криминальных разборок". При этом только 8 процентов сказали, что Немцова убили из-за "оскорбительных высказываний в адрес мусульман". Хотя именно этой версии изначально придерживались осужденные за убийство уроженцы Чечни.