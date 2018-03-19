Глава МИД Украины призвал ввести санкции против экс-канцлера ФРГ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал ввести санкции против тех на Западе, кто занимается продвижением проектов Путина, в частности, Герхарда Шрёдера. Глава МИД Украины назвал бывшего Федерального канцлера ФРГ - "важнейшим лоббистом Путина во всем мире". Об этом Климкин заявил газете Bild, пишет DW.com.

"Герхард Шрёдер - важнейший лоббист Путина во всем мире. Поэтому следует проверить, каким образом в этой ситуации может действовать Евросоюз", - подчеркнул глава украинского МИД.

После того, как в 2005 году Шрёдер оставил пост канцлера ФРГ, он стал председателем наблюдательного совета проекта "Северный поток". Позднее политик возглавил и совет компании "Северный поток-2", а также совет директоров "Роснефти". Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

Руководители парламентов Польши, Литвы и Латвии подписали в Вильнюсе письмо о том, что газопровод "Северный поток-2" направлен на энергетическую зависимость государств ЕС от России. Правительство Германии поддерживает строительство газопровода. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что проект следует рассматривать с экономической, а не с политической точки зрения.