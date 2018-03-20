Верховная Рада из-за Савченко запретила оружие в госучреждениях

Верховная Рада Украины после инцидента с депутатом Надеждой Савченко поддержала поправки, запрещающие ношение оружие в государственных учреждениях. Теперь в Верховной Раде, Кабинете министров и администрации президента с оружием могут находиться только сотрудники Управления государственной охраны, сообщает корреспондент Радио Свобода.

15 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Савченко якобы готовила теракт в Верховной Раде. После этого депутат пришла в здание парламента с наградным пистолетом и, как утверждали некоторые СМИ, с тремя гранатами в сумке. Савченко вывели из зала. 22 марта, как ожидается, депутаты рассмотрят представление генпрокурора о привлечении Савченко к уголовной ответственности. При этом, как утверждает Луценко, будет продемонстрировано "шокирующее видео" с доказательствами ее вины.

Сама Савченко обвинения в свой адрес называет "абсурдными". "Когда появились слухи, что у меня есть гранаты и пистолет, то все мои коллеги испугались и начали бежать из парламента... Все украинцы мечтают подорвать Банковую (улица, где находится президентская администрация. – РС), парламент и Кабинет министров. Я мечтаю изменить ситуацию в стране не взрывами", – заявила Савченко на брифинге в Верховной Раде 20 марта.