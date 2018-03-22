Девочка в розовом в гуще русского бунта

Все, что нужно знать рано утром 22 марта
Доброе утро!
В подмосковном городе Волоколамске 69 человек, в том числе 57 детей, отравились – предположительно, газами с мусорного полигона “Ядрово” (того самого, который Ксения Собчак “закрыла” в эфире “Навальный.Live” вечером после президентских выборов). Когда губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава Волоколамского района Евгений Гаврилов выходили из больницы после встречи с пострадавшими, жители города показали им, как начинается русский бунт.
Конфликт вокруг свалки, управляющая компания которой связана с местной администрацией, обострился в феврале, когда в городе стало невыносимо вонять. В митингах за закрытие мусорного полигона участвовала четверть населения города. Особенно прославилась девочка в розовом.
Комиссия Госдумы по этике не нашла ничего предосудительного в приставаниях депутата Леонида Слуцкого к журналисткам – хуже того, в “спланированном характере действий” в предвыборный период обвинили самих пострадавших. РБК и “Дождь” приостановили работу с Госдумой, “Коммерсант” выступил с осуждающим заявлением. В комитете Госдумы по информполитике это “решение отдельных СМИ” назвали “эмоциональным”.
Эмоциональным было, видимо, и заявление заместителя мэра Москвы Леонида Печатникова, предложившего лечить больных с запущенным раком за их собственный счет. Настолько эмоциональным, что “Интерфаксу” пришлось изрядно подредактировать новость.
Если уж мы о редактировании. Здесь прекрасный таймлайн о том, как менялись с течением времени версии российских властей о (не)существовании и происхождении “Новичка”, которым в Солсбери были отравлены бывший ГРУшник Сергей Скрипаль и его дочь. МИД РФ устроил встречу для послов иностранных государств (пришли не все), на которой было сказано, что нападение на Скрипаля “срежиссировали” британские власти.
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон дал свою интерпретацию случившемуся: Россия организовала покушение на Скрипаля (а) чтобы создать образ врага для внутренней аудитории и (б) послать сигнал “изменникам”, что все они будут убиты. Попутно Джонсон сравнил Путина, гордо организующего Чемпионат мира по футболу, с Гитлером, радостно принимавшим Олимпиаду в Берлине в 1936 году. И тот, и другой, мол, воспользовались спортивным событием для поддержания собственной популярности. Сегодня “дело Скрипаля” будет обсуждаться в Евросовете. По данным Bloomberg, Лондон будет добиваться высылки российских дипломатов из стран ЕС.
Суды, аресты, внесения:
Новости религии. Жителя Кубани, затушившего сигарету об икону, оштрафовали на 30 тысяч рублей. Он раскаялся и страшно рад, что не посадили. Космический корабль “Союз” с экипажем МКС, отправили в космос, предварительно освятив.
Отголоски выборов. КПРФ отказалась признавать результаты в отдельных регионах. Здесь можно посмотреть выкладки математика Сергея Шпилькина, утверждающего, что за Путина в воскресенье было вброшено порядка 10 млн бюллетеней.
Основатель Facebook Марк Цукерберг признал вину компании в утечке данных пользователей. Но поздно: удалять фейсбук становится модным.
В США главная соцсеть – однозначно твиттер. Именно там президент Трамп объяснил, зачем он поздравил Путина с переизбранием вопреки рекомендациям своих советников. Потому что ладить с Россией – это хорошо, а не плохо. Вот.
Прочие мировые неожиданности:
Сегодня все должны отмечать День воды – есть такой учрежденный ООН праздник. А кто не хочет, пусть читает про людей с синдромом Дауна – их ООНовский день был вчера:
Искренне ваши,
Семь-сорок
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