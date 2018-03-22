Девочка в розовом в гуще русского бунта

Доброе утро!

В подмосковном городе Волоколамске 69 человек, в том числе 57 детей, отравились – предположительно, газами с мусорного полигона “Ядрово” (того самого, который Ксения Собчак “закрыла” в эфире “Навальный.Live” вечером после президентских выборов). Когда губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава Волоколамского района Евгений Гаврилов выходили из больницы после встречи с пострадавшими, жители города показали им, как начинается русский бунт.

Конфликт вокруг свалки, управляющая компания которой связана с местной администрацией, обострился в феврале, когда в городе стало невыносимо вонять. В митингах за закрытие мусорного полигона участвовала четверть населения города. Особенно прославилась девочка в розовом.

Комиссия Госдумы по этике не нашла ничего предосудительного в приставаниях депутата Леонида Слуцкого к журналисткам – хуже того, в “спланированном характере действий” в предвыборный период обвинили самих пострадавших. РБК и “Дождь” приостановили работу с Госдумой, “Коммерсант” выступил с осуждающим заявлением. В комитете Госдумы по информполитике это “решение отдельных СМИ” назвали “эмоциональным”.

Эмоциональным было, видимо, и заявление заместителя мэра Москвы Леонида Печатникова, предложившего лечить больных с запущенным раком за их собственный счет. Настолько эмоциональным, что “Интерфаксу” пришлось изрядно подредактировать новость.

Если уж мы о редактировании. Здесь прекрасный таймлайн о том, как менялись с течением времени версии российских властей о (не)существовании и происхождении “Новичка”, которым в Солсбери были отравлены бывший ГРУшник Сергей Скрипаль и его дочь. МИД РФ устроил встречу для послов иностранных государств (пришли не все), на которой было сказано, что нападение на Скрипаля “срежиссировали” британские власти.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон дал свою интерпретацию случившемуся: Россия организовала покушение на Скрипаля (а) чтобы создать образ врага для внутренней аудитории и (б) послать сигнал “изменникам”, что все они будут убиты. Попутно Джонсон сравнил Путина, гордо организующего Чемпионат мира по футболу, с Гитлером, радостно принимавшим Олимпиаду в Берлине в 1936 году. И тот, и другой, мол, воспользовались спортивным событием для поддержания собственной популярности. Сегодня “дело Скрипаля” будет обсуждаться в Евросовете. По данным Bloomberg, Лондон будет добиваться высылки российских дипломатов из стран ЕС.

Суды, аресты, внесения:

Мессенджер Telegram обратился в Европейский суд по правам человек с жалобой на штраф за отказ сотрудничать с ФСБ (но за 15 дней, оставшихся до его возможной блокировки в России, ЕСПЧ эту жалобу рассмотреть не успеет).

обратился в Европейский суд по правам человек с жалобой на штраф за отказ сотрудничать с ФСБ (но за 15 дней, оставшихся до его возможной блокировки в России, ЕСПЧ эту жалобу рассмотреть не успеет). Минюст РФ включил Фонд Маршалла в список “нежелательных организаций” . Теперь их в общей сложности 14.

. Теперь их в общей сложности 14. Суд в Петербурге продлил до 22 июня арест антифашисту Виктору Филинкову (накануне фсбшники признали, что применяли к нему электрошокер).

Новости религии. Жителя Кубани, затушившего сигарету об икону, оштрафовали на 30 тысяч рублей. Он раскаялся и страшно рад, что не посадили. Космический корабль “Союз” с экипажем МКС, отправили в космос, предварительно освятив.

Отголоски выборов. КПРФ отказалась признавать результаты в отдельных регионах. Здесь можно посмотреть выкладки математика Сергея Шпилькина, утверждающего, что за Путина в воскресенье было вброшено порядка 10 млн бюллетеней.

Основатель Facebook Марк Цукерберг признал вину компании в утечке данных пользователей. Но поздно: удалять фейсбук становится модным.

В США главная соцсеть – однозначно твиттер. Именно там президент Трамп объяснил, зачем он поздравил Путина с переизбранием вопреки рекомендациям своих советников. Потому что ладить с Россией – это хорошо, а не плохо. Вот.

Прочие мировые неожиданности:

Россиянка, передававшая сведения об отмывании средств убитой на Мальте журналистке Дафне Каруане Галиции, сдалась властям Греции из опасений за свою жизнь. Совершенное в октябре убийство так и не раскрыто.

журналистке Дафне Каруане Галиции, сдалась властям Греции из опасений за свою жизнь. Совершенное в октябре убийство так и не раскрыто. Зато раскрыта тайна рассылки бомб чернокожим американцам в Техасе . Рассылавший их белый расист взорвал сам себя непосредственно перед задержанием.

. Рассылавший их белый расист взорвал сам себя непосредственно перед задержанием. В парламенте Косова депутаты распылили слезоточивый газ, чтобы сорвать голосование о границе с Черногорией.

депутаты распылили слезоточивый газ, чтобы сорвать голосование о границе с Черногорией. Экс-президенту Франции Николя Саркози предъявлены обвинения в незаконном финансировании его избирательной кампании 2007 года из средств ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Саркози останется на свободе, но под судебным контролем.

предъявлены обвинения в незаконном финансировании его избирательной кампании 2007 года из средств ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Саркози останется на свободе, но под судебным контролем. Израиль рассекретил документы об авиаударе по территории Сирии в 2007 году, в результате которого был уничтожен ядерный реактор.

рассекретил документы об авиаударе по территории Сирии в 2007 году, в результате которого был уничтожен ядерный реактор. Нидерланды объявили, что суд по катастрофе малазийского рейса MH17, сбитого над Донбассом летом 2014 года, будет проходить в окружном суде Гааги. Но еще не скоро.

Сегодня все должны отмечать День воды – есть такой учрежденный ООН праздник. А кто не хочет, пусть читает про людей с синдромом Дауна – их ООНовский день был вчера:

Здесь подробно описана сама болезнь и обрисованы перспективы по излечению от нее, тут – отрывок из книжки Джакомо Маццариола “Мой брат – супергерой”, посвященной младшему брату Маццириолы, родившемуся с синдромом Дауна.

Эссе из книги канадско-гаитянского писателя Дани Лаферьера “Почти забытое искусство праздности” о памяти и бессмертии или разговор с переводчиком Пауля Целана Алешей Прокопьевым о Целане вообще и понятии насилия в его поэзии.

Правоконсерваторы и автократы правят бал по всему миру. Митя Лебедев объясняет, чего на самом деле хотят Путин, Трамп, Орбан и председатель Си, политолог Иван Крастев привыкает к мысли, что нынешний год станет таким же революционным, как 1968-й, только революция эта будет консервативной.

Искренне ваши,

Семь-сорок