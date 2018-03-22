Журнал "Спецназ России" выразил солидарность с бойкотом Госдумы

Бойкот Госдумы, объявленный журналистами после отказа парламента привлечь к ответственности депутата Леонида Слуцкого, поддержал военный журнал "Спецназ России". Его главный редактор Алексей Филатов у себя в блоге выразил солидарность с решением РБК и других изданий прекратить работу в нижней палате российского парламента.

Филатов подчеркнул, что приставание к женщинам, с использованием служебного положения, "вполне можно трактовать как проявление коррупции". Журналист также отметил, что думская комиссия по этике "не должна кивать на отсутствие доказательств, признанных судом".

Сразу несколько СМИ, включая "Дождь", РБК, "Эхо Москвы" и RTVI, объявили о бойкоте Госдумы после того, как ее комиссия по этике не нашла нарушений в поведении Слуцкого, которого журналистки обвинили в домогательствах. В ответ на это нижняя палата Парламента лишила издания аккредитации.