Роскомнадзор пытается заблокировать Zello, интернет-рацию дальнобойщиков

Роскомнадзор выдал операторам связи рекомендации о блокировке интернет-рации Zello, популярной у дальнобойщиков. Письма в телеграм-канале опубликовал интернет-эксперт Михаил Климарёв, информацию подтвердили собеседники "Ведомостей".

Роскомнадзор назвал подсети, которые нужно заблокировать для прекращения работы сервиса. Всего в список попали 36 подсетей, из них 26 принадлежат Amazon. Эти сети содержат 15 миллионов IP-адресов. В письме сказано, что если хотя бы одна сеть останется разблокированной, то рация продолжит свою работу, сообщает Republic.

Как пишут "Ведомости", их корреспондент скачал приложение в AppStore, но оно не заработало. У сотрудника Republic проблем с запуском интернет-рации не возникло. Ограничения также можно обходить с помощью VPN.

Роскомнадзор начал блокировать Zello в России в апреле 2017 года из-за того, что мессенджер не уведомил власти России о начале работы в стране в течение трех дней.

Zello – это интернет-рация, приложение позволяет создавать открытые и закрытые группы. Дальнобойщики использовали его для координации своих действий во время акций протеста.