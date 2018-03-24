Леонид Волков освободился после 30-суточного ареста

Леонид Волков, глава штаба Алексея Навального, вышел из спецприемника после 30 суток ареста. Он был арестован 22 февраля. Симоновский суд признал его виновным в организации протестной акции 28 января под лозунгами отказа от участия в голосовании на президентских выборах.

После отказа председателя Центризбиркова Эллы Памфиловой зарегистрировать Навального кандидатом в президены России, он организовал "забастовку избирателей" — бойкот голосования и кампанию по наблюдению.

В последние дни перед выборами во многих регионах сотрудники и волонтеры его штабов были задержаны, сообщило издание "Медуза".