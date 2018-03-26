Послы России в Балтии и Польше вызваны в МИД этих стран

Послы России в Латвии, Литве и Эстонии вызваны в понедельник в министерства иностранных дел этих балтийских стран. Об этом сообщили ТАСС дипломатические источники. Посол в Латвии Евгений Лукьянов вызван в МИД. Позднее в понедельник дипломат проведет пресс-конференцию.

Российский посол в Эстонии Александр Петров также вызван в МИД, сообщили источники ТАСС. В МИД Эстонии эту информацию комментировать отказались. Как сообщили источники ТАСС в посольстве РФ в Литве, посол России Александр Удальцов также вызван в понедельник в МИД этой страны. СМИ также сообщают о вызове в МИД Польши посла России Сергея Андреева.

На встрече в Брюсселе на прошлой неделе лидеры государств и правительств Евросоюза приняли решение отозвать из Москвы для консультаций посла ЕС в России Маркуса Эдерера после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери.

Ранее министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил в понедельник, что мир имеет единую позицию с Великобританией по поводу отравления бывшего офицера ГРУ и двойного агента. Кремль отрицал какую-либо причастность к отравлению Скрипаля и говорит, что Британия проводит антироссийскую кампанию.

Во время визита в Эстонию Уильямсон сказал, что поддержка Великобритании со стороны союзников стала поражением президента Путина. "Терпение в мире все более истощается насчет президента Путина и его действий, и тот факт, что через НАТО, через Европейский Союз, страны встали на защиту Соединенного Королевства... действительно думаю, что это самый лучший ответ, который мы могли бы получить", – сказал министр журналистам.

Президент США Дональд Трамп также рассматривает вопрос об изгнании некоторых российских дипломатов, сообщил источник, знакомый с ситуацией.