Украинский журналист Сущенко отверг на суде обвинения в шпионаже

Украинский журналист Роман Сущенко, которого российские власти обвиняют в шпионаже в пользу Киева, полностью отрицает свою вину. Об этом во вторник написал в Твиттере его адвокат Марк Фейгин.

Слушания по делу Сущенко проходят в закрытом режиме из-за грифа "секретно", который стоит на уголовном деле. Следующее заседание состоится в среду.

Сущенко работал корреспондентом агентства "Укринформ" во Франции. В 2016 году он приехал в Москву с частным визитом. Там его задержали, а впоследствии обвинили в шпионаже. По версии ФСБ, Сущенко – сотрудник Министерства обороны Украины, а в Москве он якобы собирал информацию о работе российских военных и Росгвардии.

В Киеве эти заявления отвергают. Министерство иностранных дел Украины назвало дело против Романа Сущенко сфальсифицированным.