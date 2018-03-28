Матери Сергея Скрипаля до сих пор не сообщили об отравлении сына

Мать бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля до сих пор не знает об отравлении сына и внучки нервно-паралитическим веществом в Великобритании. Об этом в интервью Русской службе Би-би-си рассказала племянница Скрипаля Виктория.

Она отметила, что у неё нет мыслей о том, кто мог бы стоять за нападением. По её словам, врагов у Скрипаля не было. Недоброжелатели – возможно, сказала Виктория Скрипаль.

Племянница бывшего офицера ГРУ также подчеркнула, что уверена, что он не обращался к президенту Владимиру Путину с просьбой разрешить ему вернуться в Россию."При обмене он уже был помилован, на данный момент он является гражданином двух государств - Великобритании и России. Никто не мог запретить ему прилететь в Россию. Другое дело - что бы с ним здесь случилось, мы не знаем", - добавила она.

О письме Путину Би-би-си рассказал школьный друга Скрипаля Владимир Тимошков. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле письма Скрипаля не получали.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия с 4 марта находятся в коме в больнице английского города Солсбери. Британские власти утверждают, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", и считают, что за покушением стоит Россия. В Москве причастность к отравлению отрицают.

В рамках расследования "дела Скрипаля" Лондон выслал 23 российских дипломата. Москва в ответ заявила о высылке такого же числа британских диппредставителей. В знак солидарности с Лондоном такие же меры приняли еще 15 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Албания, Македония и Украина. В общей сложности будут высланы почти 140 российских дипломатов.

Сергей Скрипаль – бывший полковник ГРУ. В России его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году его обменяли на российских агентов, разоблаченных в США.