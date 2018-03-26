Более 20 стран вышлют российских дипломатов из-за дела Скрипаля

Власти 22 стран заявили о высылке российских дипломатов из-за отказа Кремля отвечать на вопросы по делу об отравлении в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергей Скрипаля. Дипломатов уже выслала сама Великобритания. В знак солидарности с Лондоном такие же меры приняли еще 15 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Албания, Македония и Украина. В общей сложности будут высланы почти 140 российских дипломатов.

Исландия в качестве мер на отказ Кремля отвечать на вопросы по делу Скрипаля заявила о приостановке всех контактов с Россией на высшем уровне. Кроме этого власти Исландии не поедут на чемпионат мира по футболу в России. Ранее от поездки на чемпионат отказались члены британского правительства и королевской семьи, а также президент Польши.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в начале марта в английском городе Солсбери. Против них, по мнению следователей, применили разработанный в СССР яд под названием "Новичок". Лондон заявил, что к преступлению причастен Кремль. Москва отвергает обвинения и обещает ответить на высылку своих дипломатов из западных стран.