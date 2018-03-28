Доктор Андрей Волна потребовал отставки Тулеева и отказался от премии

Известный российский врач-травматолог Андрей Волна отказался от звания "Лауреата премии Кузбасса" и потребовал от губернатора Амана Тулеева извиниться перед народом и уйти в отставку. У себя в Фейсбуке доктор также сообщил, что переводит денежную часть премии одному из детских реабилитационных центров в Кемерове, где пожар унес жизни 64 человек.

Волна, родившийся в Кемерове и долго работавший в больнице города, упрекнул Тулеева в том, что тот не вышел к собравшимся у администрации, обозвал граждан бузотерами, не извинился перед ними и не ушел в отставку. "Ваша позиция и Ваше поведение ничего, кроме презрения, не заслуживают", – добавил врач, отказываясь от премии, полученной из рук губернатора.

Во вторник Тулеев извинился перед президентом Путиным за случившееся в Кемерове, а также заявил, что среди участников стихийного митинга нет близких жертв пожара. Позднее его поддержал первый вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов.

Сегодня в Кемерове начались похороны погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня". В МЧС накануне заявили, что цифра в 64 погибших является окончательной, а поисково-спасательные работы завершаются. 28 марта объявлено в России днем траура. Сообщения о том, что жертв могло быть больше, появляются до сих пор, но пока ничем не подтверждены.