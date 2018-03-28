Виктор Ющенко: Кремль более всего опасается единой позиции Запада

Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что Кремль более всего опасается единой позиции Запада при противостоянии с Россией. Такую позицию Ющенко высказал в интервью британскому телеканалу Sky News, которое он дал вместе со своей женой Катериной.

По его словам, только "солидарность, международная солидарность" может быть ответом на провокационные действия Кремля. Ющенко заявил, что "решение 24 стран мира о высылке российских дипломатов – это самая важная история в мире, это самый мощный удар, нанесенный политике Путина в течение нескольких месяцев".

Ющенко выразил одобрение британской позиции, которая, по его словам, "получила международную поддержку и солидарность".

"Думаю, что политически это очень важная позиция, которая развивается, с единой Европой и США. Но я не хочу, чтобы это закончилось этим единственным шагом, который мы проведем, чтобы противостоять современной имперской политике России", – заявил Ющенко.

В ходе предвыборной кампании на выборах президент Украины в 2004 году Ющенко был отравлен путем введения в организм значительной дозы диоксина во время ужина на даче "у зам. главы СБУ Сацюка". Через несколько недель "внешний вид Виктора Ющенко" был обезображен "кожными изменениями, нарывами и опухолями". Почти месяц Ющенко не мог по состоянию здоровья выступать на митингах – и его рейтинг немного снизился. Процесс постепенного восстановления организма после диоксиновой атаки продолжается по сей день. Отравление до сих пор не раскрыто.