Украина: праздник, война и реформы. Эфир в 21:05.

В центре Киева произошел взрыв. По данным полиции, ранены две женщины и мужчина. Неизвестный предмет взорвался возле здания кабинета министров на улице Грушевского. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство".

На месте происшествия работает следственная группа и эксперты-взрывотехники. По данным СМИ, взрыв мог произойти после того, как в машину посольства Азербайджана бросили взрывпакет.

Россия не выполняет Минские соглашения по урегулированию в Донбассе и пытается насильственно изменить границы суверенного государства. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис после переговоров с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве. Глава Пентагона прибыл на Украину на празднование Дня независимости страны.

Мэттис подчеркнул, что Вашингтон рассматривает предоставление Украине летального оружия. Он также заверил в готовности помочь решить конфликт на востоке Украины дипломатическим путем. Кроме прочего, на встрече обсуждалась возможность отправки на Украину вооруженной миссии ООН.

Петр Порошенко договорился с Мэттисом о переговорах в Киеве во время июньской поездки в Соединенные Штаты. Это первый за последние десять лет визит министра обороны США на Украину. Порошенко подчеркнул, что эта встреча очень важна для укрепления обороноспособности страны.

Кроме переговоров с президентом Украины Мэттис также встретится с главой украинского Минобороны Степаном Полтораком. Они обсудят реформу военного ведомства и будущее сотрудничество Киева и Вашингтона в сфере обороны.

Сегодня в Киеве проходят торжественные мероприятия по случаю Дня независимости Украины.

Об Украине в ее День Независимости - режиссер Мария Старожицкая, политолог, журналист Виктор Гиржов, доктор политических наук Юлий Нисневич.

Эфир программы "Грани времени" - в 21:05.

Ведущий - Владимир Кара - Мурза - старший.