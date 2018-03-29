Оренбуржцу присудили 200 тысяч рублей из-за затягивания дела о пытках

Суд в Оренбурге присудил 200 тысяч рублей Вячеславу Садовскому, которого пытали в отделе полиции в 2008 году. Компенсация назначена за затягивание следственного и судебного процесса сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает сайт правозащитной организации "Комитет против пыток".

Адвокаты Садовского изначально требовали компенсацию в 800 тысяч рублей. Суд удовлетворил иск частично.

По словам правозащитников, проверка сообщений о пытках длилась более пяти с половиной лет, а следствие 22 раза отказывало в возбуждении уголовного дела. Только спустя девять лет, в сентябре 2017 двое сотрудников полиции были приговорены к году лишения свободы. Их отпустили в зале суда из-за истечения срока давности.

Вячеслав Садовский, Максим Ниматов и Антон Ферапонтов были задержаны правоохранительными органами 25 августа 2008 года в Оренбурге. Их доставили в отдел полиции, где в течении суток пытали и выбивали признательные показания. После того, как к задержанным пустили адвокатов их освободили, не предъявив никаких обвинений.