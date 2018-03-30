Gay.ru внесен в реестр сайтов с запрещенной информацией

Администрация одного из крупнейших российских ЛГБТ-сайтов Gay.ru получила уведомление о внесении в реестр ресурсов с информацией, запрещенной для распространения в России.

Документ ссылается на решение Алтайского районного суда села Белый Яр республики Хакасия. Он постановил, что на сайте "размещена информация, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения, признанная запрещенной на территории РФ". Ресурс якобы содержит пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних.

Роскомнадзор требует от администрации Gay.ru удалить "запрещенную" информацию в течение суток. О каких именно данных идет речь, в письме ведомства не говорится. Представители сайта уверены, что дело сфабриковано властями. Они подчеркивают, что ресурс предназначен для лиц старше 18 лет, и что на нем есть соответствующая пометка.

Порталу Gay.ru больше двадцати лет. Он действует с сентября 1997 года и объединяет сотни тысяч пользователей.