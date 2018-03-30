Мизулина пожаловалась в прокуратуру за видео об "ударе в спину Путина"

Член Совета Федерации Елена Мизулина обратилась в Генеральную прокуратуру из-за размещенного в социальных сетях видео, где парламентарий называет трагедию в Кемерове "ударом в спину Путина". Об этом говорится в сообщении пресс-службы политика.

По мнению Мизулиной, блогеры, пользователи социальных сетей и СМИ неверно интерпретировали ее выступление в программе Владимира Соловьева на канале "Россия 1", в котором она также выразила Путину соболезнования и назвала его "духовным воином".

В сообщении пресс-службы говорится, что авторы видеоролика на YouTube вырезали существенную часть выступления Мизулиной , в том числе и соболезнования родным погибших, и добавили ложные подписи и комментарии в духе "погибшие люди её не волнуют, только руководство страны жалко". Одними из основных распространителей "заведомо ложной информации" в пресс-службе Мизулиной назвали Алексея Навального, а также информационное агенство Znak. com.

По мнению Мизулиной, в действиях лиц, разместивших ролик, есть признаки преступлений по статьям "Клевета", "Возбуждение ненависти либо вражды", и "Оскорбление представителя власти". Она просит Генеральную прокуратуру провести проверку.