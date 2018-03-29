Определенные силы целенаправленно пытаются

Доброе утро!

Российские власти твердо зафиксировали число жертв пожара в кемеровском торговом центре “Зимняя вишня” на 64. Пропавших без вести нет.

При этом в составленном гражданами списке числятся дополнительные 29 человек, и добровольцы проверяют включенных в него людей, причем действуют они “по согласованию” с вице-губернатором Цивилевым, а задачу свою один из участников проверки Максим Учватов видит так: “А то, может быть, кто-нибудь отправит родственника на год в какой-нибудь Новокузнецк, его объявят пропавшим без вести, и семье заплатят за якобы пропавшего в пожаре. А на Алтае с пятью миллионами можно очень безбедно прожить”. Новокузнецк находится, правда, в Кемеровской области, а не на Алтае, но чего уж там.

В среду прошли первые похороны жертв пожара: пять траурных церемоний и 13 гробов.

Официальных лиц в среду занимали:

“Вбросы через соцсети” (о них говорил Путин);

“Отработанные технологии провокаций” (их обнаружил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко);

“Определенные силы, которые целенаправленно пытаются раскачать ситуацию в регионе” (их действие почувствовал на себе губернатор Аман Тулеев. Идет, говорит, “травля со всех сторон”);

“Спланированная акция, направленная на дискредитацию власти” (так назвал состоявшийся во вторник митинг в Кемерове вице-губернатор Чернов);

“Попытка ухода в Майдан” (так охарактеризовал акцию памяти на Пушкинской площади в Москве телеведущий Соловьев);

“Удар в спину” Путину – так восприняла гибель 64 человек сенатор Елена Мизулина. Она даже выразила Путину соболезнования.

По делу о пожаре арестованы пять человек (здесь кратко рассказано, в чем их обвиняют и что они сами говорят), заочно арестован украинский пранкер, обзванивавший морги, уволены двое из руководства Кемеровской области. Аману Тулееву, по данным околокремлевских источников РБК, сейчас показательная отставка не грозит – его уволят, но позже. Родственники погибших при пожаре пожаловались в прокуратуру на МВД и МЧС, обвинив их в бездействии.

Прочее российское: в подмосковной Коломне задержаны 20 протестующих против свалки, в Махачкале жестоко избит глава дагестанского отделения “Мемориала” Сиражутдин Дациев.

Дело Скрипаля.

Британская полиция полагает, что местом первого контакта Сергея Скрипаля с нервно-паралитическим веществом "Новичок" была входная дверь его дома в Солсбери. Именно там обнаружена наивысшая концентрация яда.

До того, как это стало известно, МИД России обвинил британские власти в неспособности обеспечить безопасность российских граждан – конкретно, Александра Литвиненко, Бориса Березовского, Бадри Патаркацишвили, Александра Перепиличного, Николая Глушкова, Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Отравление Литвиненко названо “вопиющим примером”.

Со своей стороны, Великобритания проверит выдачу инвестиционных виз, выданных гражданам России в период между 2008 и 2015 годами.

Комитет Палаты общин британского парламента начал расследование “русской коррупции в Британии”.

В связи с делом Скрипаля Словаки отозвала для консультаций своего посла в России Петера Припутена.

Эквадор, в посольстве которого в Лондоне скрывается Джулиан Ассанж, отключил его от интернета, Болгария обнародовала данные о сотрудничестве философа Юлии Кристевой со спецслужбами в годы социализма (причем сотрудничала она с ними уже из Франции), а Дональд Трамп просто уволил министра по делам ветеранов, назначив на его место главврача Белого дома.

Три ссылки начнем сегодня, для разнообразия, с громких имен.

У Максима Горького 150-летний юбилей. Здесь о главном советском писателе рассуждает Борис Парамонов, здесь – Павел Басинский. Если на Горького у вас аллергия еще со школы, почитайте хорошее интервью о тоталитаризме с итальянским историком Энцо Траверсо.

“По мнению Ленарда и Штарка, в науке пагубное еврейское влияние проявлялось в новых направлениях теоретической физики – квантовой механике и теории относительности”. Симпатичный рассказ об Эйнштейне, ученом и борце за мир (не в брежневском смысле, а в буквальном).

Современное искусство, давно его не было. Интервью художественного директора фонда V-A-C Франческо Манакорды (он будет участвовать в запуске московского художественного пространства ГЭС-2, которое строит миллиардер Михельсон). А если не про деньги, то вот путеводитель по современному искусству Владивостока.

Искренне ваши,

Семь-сорок