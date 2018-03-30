"Комитет против пыток" объявил кампанию в защиту Оюба Титиева

Правозащитная организация "Комитет против пыток" объявила кампанию в поддержку главы чеченского представительства центра "Мемориал" Оюба Титиева, которого обвиняют в хранении наркотиков.

Правозащитники опубликовали на своем сайте образец открытого письма к президенту России Владимиру Путину, которое они предлагают всем желающим отправить в приемную главы государства. В нем, в частности, подчеркивается, что глава Чечни Рамзан Кадыров оскорблял Титиева и называл его "наркоманом", преподнося обстоятельства расследуемого дела как уже установленный факт.

В "Комитете против пыток" настаивают, что высказывания Кадырова, который имеет специальное звание генерал-майора полиции, свидетельствуют о невозможности провести объективное и всестороннее расследования на территории Чечни. Правозащитники настаивают, что дело должно рассматриваться за пределами республики.

Накануне следствие отказалось проверить записи с камер наблюдения в Курчалоевском отделе полиции, куда доставили Титиева после задержания. Защита настаивает, что правозащитника привозили туда два раза - когда якобы нашли в его машине марихуану без понятых, и когда инсценировали его задержание.

Оюба Титиева арестовали в январе по обвинению в хранении наркотиков. Правозащитник и его коллеги настаивают, что запрещенные вещества подбросили сотрудники полиции, которые проводили обыск и задержание. По словам Титиева, дело против него сфабриковано, а власти Чечни хотят избавиться от "Мемориала" в республике.

В Генеральной прокуратуре не увидели нарушений в действиях полицейских, которые задерживали Титиева.