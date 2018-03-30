Суд не стал заменять наказание Павленскому за поджог двери ФСБ

Суд в Москве отказался заменить штраф в размере 500 тысяч рублей на иной вид наказания художнику-акционисту Петру Павленскому, который поджег дверь здания ФСБ на Лубянке в ноябре 2015 года. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Просьбу о замене штрафа на не связанное с лишением свободы наказание, в суд направил пристав-исполнитель. Он жаловался на то, что Павленский не выплачивает назначенную денежную сумму.

В ночь на 9 ноября 2015 года Петр Павленский облил бензином и поджег входную дверь в здание ФСБ на Лубянке. Художник назвал эту акцию "перчаткой, которую бросает общество в лицо террористической угрозе", исходящей, по его мнению, именно от Федеральной службы безопасности. В июне 2016 Павленский был признан виновным в повреждении "объекта культурного наследия НКВД-КГБ СССР, где содержались выдающиеся деятели культуры".