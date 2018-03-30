В Лондоне досмотрели прилетевший из Москвы самолет "Аэрофлота"

В лондонском аэропорту Хитроу провели досмотр прилетевшего из Москвы самолета компании "Аэрофлот". Как сообщает Русская служба Би-Би-Си, досмотр проводили сотрудники таможенной службы. Они поднялись на борт, после того как самолет покинули пассажиры.

В Министерстве иностранных дел России досмотр назвали "провокацией". Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что таким образом британские власти якобы пытаются "спасти свою репутацию, капитально подорванную в связи с делом Скрипалей". В "Аэрофлоте" заявили, что готовы к сотрудничеству с британскими властями, если они объяснят свои действия.

В начале марта в Англии были отравлены бывший двойной агент российской разведки Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Яд, по версии следствия, был ввезен из России. Лондон обвинил в организации преступления Москву и заявил о применении химического оружия на территории Великобритании.

Кремль отверг обвинения, но отказался отвечать на вопросы о том, как яд мог оказаться на территории Соединенного Королевства. После этого почти 30 стран в знак солидарности с Лондоном выслали российских дипломатов. Москва в ответ приняла "зеркальные меры".