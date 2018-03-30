В больницах остаются пятеро пострадавших при пожаре в Кемерове

В больницах Кемерова остаются пятеро пострадавших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня". Пациенты находятся в состояние легкой и средней тяжести. Об этом 30 марта сообщило Министерство здравоохранения России. В ведомстве отметили, что еще 200 человек за последние два дня обратились за психологической помощью.

Ранее стало известно, что частное охранное предприятие, обслуживавшее торговый центр "Зимняя вишня" было ликвидировано. Об этом в твиттере сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

Пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" начался 25 марта. Сообщалось, что из-за действий охраны и несработавшей пожарной сигнализации люди оказались заблокированы в кинозалах и других помещениях. По официальным данным, погибло 64, многие из них дети.

27 марта в десятках городов по всей России прошли митинги памяти жертв трагедии. В Кемерове, у здания администрации прошел стихийный митинг. Участники потребовали наказать виновных в случившемся и рассказать о реальном числе погибших. На митинге звучали призывы к отставке губернатора области Амана Тулеева. Сам губернатор к собравшимся на митинг не вышел. Не обратился к ним и находившийся в Кемерове президент России Владимир Путин.

В Москве на неофициальной акции памяти жертв пожара в Кемерове на Пушкинской площади толпа периодически скандировала "Путина в отставку", "Тулеева в отставку", "Россия без Путина", "Кемерово мы с тобой", "Правду! Правду!" и "Убийцам детей не место в Кремле".