Внуково: приземлился первый Ил-96 с высланными из США дипломатами РФ

Первый самолет из Вашингтона с высланными из США российскими дипломатами приземлился в воскресенье в московском аэропорту Внуково-2. Об этом сообщает ТАСС с места событий.



На борту Ил-96 вернулись 46 сотрудников посольства РФ в Вашингтоне и члены их семей. Примерно за час до прибытия самолета на территорию аэропорта заехала колонна автобусов, которые, предположительно, доставят их в Москву.



За дипломатами и их семьями, покинувшими Соединенные Штаты после решения Вашингтона выслать российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, было отправлено два самолета Ил-96 специального летного отряда "Россия".

Позднее в воскресенье второй самолет доставит группу дипломатов из Нью-Йорка - 14 сотрудников генерального консульства и постоянного представительства РФ при ООН с семьями.