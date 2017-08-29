В Петербурге неизвестные облили краской генконсульство США

В Санкт-Петербурге минувшей ночью неизвестные облили краской здание генерального консульства США. Об этом сообщила "Фонтанка". По данным интернет-издания, краску бросили из автомобиля, владельцем которого является местный житель.

После нападения полицейские пришли домой к предполагаемому преступнику, однако им, как сообщается, "не открыли дверь". Полиция начала проверку, отмечает "Фонтанка".

Соединенные Штаты с 23 августа приостановили выдачу россиянам неиммиграционных виз. В посольстве США заявили, что это решение связано с сокращением числа сотрудников американской дипломатической миссии в России.