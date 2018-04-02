Росавиация предложила "Саратовским авиалиниям" прекратить работу

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) направило письмо руководству авиакомпании "Саратовские авиалинии", в котором предложило добровольно прекратить перевозки пассажиров. Ведомство считает, что компания находится в ненадлежащем состоянии. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

Согласно тексту письма, 15 марта "Саратовские авиалинии" подали заявку о снятии ограничения на осуществления воздушных перевозок, которое было наложено на компанию после катастрофы Ан-148 в Подмосковье. В Росавиации обнаружили, что погибшие в аварии члены экипажа до сих числятся в качестве персонала. Также в заявке было указано, что разбившийся самолёт все ещё находится в авиапарке. В ведомстве посчитали, что руководство безответственно относится к безопасности полётов.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", потерпевший крушение 11 февраля, направлялся из московского аэропорта Домодедово в Орск Оренбургской области. Он пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета. Обломки самолета были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья на площади более 30 гектаров. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.

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