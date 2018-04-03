Следственный комитет: установлены все причастные к теракту в Петербурге

Следственный комитет России отчитался о расследование теракта в метро в Санкт-Петербурге, который произошел год назад. В ведомстве утверждают, что установили всех причастных к взрыву, включая заказчика, организатора и исполнителей.

В сообщении на сайте Следственного комитета отмечается, что это удалось сделать благодаря анализу так называемых "электронных следов", которые участники группы оставили, общаясь между собой. Ранее ФСБ заявляла, что они общались через мессенджер Telegram. Летом 2017 года ФСБ запросила у Telegram доступ к переписке предполагаемых организаторов теракта в Петербурге. Однако там делать это отказались, сославшись на техническую невозможность предоставить ключи от переписки.

3 апреля в метро Петербурга произошел взрыв. Погибли 16 человек, в том числе предполагаемый смертник. Пострадали более 100 человек. Ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее. Следствие считает, что взрыв совершил Акбаржон Джалилов, 22-летний уроженец Киргизии с российским гражданством. Обвиняемыми по делу проходят 11 человек, все они арестованы. Они жаловались на пытки.

