У Госдумы проходит пикет против сексуальных домогательств

У Госдумы в этот вторник проходит одиночный пикет против депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого, которого обвинили в домогательствах несколько журналисток. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Ранее власти Москвы отказали активистам в проведении акции против сексуальных домогательств на Манежной площади 3 апреля. В мэрии заявили, что заявка отклонена, поскольку "в указанном месте будет проходить другое мероприятие".

21 марта комиссия Государственной думы не нашла нарушений в действиях депутата, а журналисткам, обвинившим его в домогательствах, предложила обратиться в правоохранительные органы. После этого несколько российских СМИ отказались работать в российском парламенте. В ответ Госдума лишила эти издания аккредитации.

Слуцкого открыто обвинили в сексуальных домогательствах корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова, заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе и продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук. Сам Слуцкий назвал обвинения "бредом".