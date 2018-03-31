В Кемерове задержан участник митинга, проведенного после пожара

В Кемерове в субботу был задержан один из участников прошедшего 27 марта митинга в поддержку семей погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня". Издание "Коммерсант" сообщает, что Александра Балашова обвиняют в неподчинении полиции.

Сам задержанный рассказал, что в день акции вместе с другими ее участниками подошел к полицейскому и спросил, на каком основании на месте проведения акции стоят металлические ограждения. Теперь Балашова обвиняют в том, что тот якобы ругался матом, хотя сам он настаивает, что этого не делал.

27 марта в Кемерове прошел стихийный митинг. Более тысячи жителей собрались у здания областной администрации и потребовали от властей рассказать правду о пожаре, который, по официальным данным, унес жизни 64 человек.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев на акции не появился. Он извинился перед прибывшим в Кемерово президентом России Владимиром Путиным за случившееся, а участников митинга охарактеризовал как "бузотеров", среди которых якобы нет близких жертв пожара.