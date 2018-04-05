СМИ: мэрия Москвы потратит на фуршеты 28 миллионов рублей

Расходы мэрии Москвы на выездные фуршеты выросли вдвое по сравнению с прошлым годом и составили 28 миллионов рублей – больше, чем в управлении делами президента. Об этом пишет Daily Storm со ссылкой на контракт на организацию выездных банкетов с комбинатом питания финансово-хозяйственного управления.

В меню значатся сплошные деликатесы, салаты с необычной заправкой, десерты ручной работы, рыбы ценных пород, икра, дичь. Среди алкогольных напитков – шампанское, коньяк выдержкой от 10 до 25 лет, стоимостью более полутора тысяч рублей за сто граммов. Бокал сухого вина от тысячи рублей. Одну брошенную в чай дольку лимона городской бюджет оценивает в 11 рублей, а бутылку воды – в 110 рублей.

Столы должны сервироваться фарфором, хрусталем, приборами из мельхиора и серебра, отмечает издание. В документах не указано, сколько мероприятий проведет правительство Москвы, но их должны посетить около 2 тысяч человек. Таким образом, на одно гостя будет потрачено около 14 тысяч рублей.



В 2016 году контракт на буфетное обслуживание выездных мероприятий московской мэрии обошелся в 11,6 миллиона рублей. Спустя год закупка выросла почти на миллион рублей.

В августе 2017 года в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) заявили о возможном картельном сговоре компаний, которые участвуют в госзакупках Министерства внутренних дел России. МВД по завышенной цене закупало у них автотранспорт. Общая сумма сделок составила почти 5 миллиардов рублей. Сумму хищений борцы с коррупцией оценили в 740 миллионов рублей. В мае ФБК указал на госзакупку "Роснефти" – компания собиралась приобрести рюмки, щипцы для льда, икорницы и чайные ложки на общую сумму почти в 5 миллионов рублей. После обнародования этой информации "Роснефть" отменила закупку.