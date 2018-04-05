В Москве прощаются с основателем Театра.doc Михаилом Угаровым

В Москве проходит прощание с художественным руководителем Театра.doc Михаилом Угаровым, который скончался в минувший понедельник. Сегодня его похоронят на Троекуровском кладбище.

В минувший вторник сотрудники Театра.doc объявили сбор денег на похороны Угарова. Власти отказались предоставить место для захоронения на безвозмездной основе, заявив, что у режиссера "нет заслуг перед государством". За похороны на Троекуровском кладбище потребовали более 700 тысяч рублей.

Коллеги Угарова отмечают, что после того, как сообщения об отказе предоставить место на кладбище появились в СМИ, в московской мэрии сначала стали утверждать, что семья режиссера "сама отказалась от места", а затем посоветовали сотрудникам Театра.doc "повторно попросить".

"Но теперь наше слово: просить мы не будем. Угаров это место заслужил", – заявили коллеги режиссера. Они сообщили, что необходимую сумму удалось собрать за один день.

Михаил Угаров основал Театр.doc в 2002 году вместе с женой Еленой Греминой. Среди известных его постановок в жанре "документального театра" – спектакль "Час 18 минут" о погибшем в московском СИЗО юристе Сергее Магнитском, а также постановка "Болотное дело" о судьбах людей, арестованных после событий 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве.