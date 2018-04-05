Чудновец призывает президента Путина провести судебную реформу

Осужденная за репост видеозаписи с издевательствами над ребенком воспитательница Евгения Чудновец обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой провести реформу судебной системы, чтобы "невиновные люди не сидели в тюрьме". Об этом она написала в фейсбуке и опубликовала свою фотографию с надписью на теле: "Путин, помоги!"

По словам Чудновец, она около года не подает иск о реабилитации (приговор был отменен Курганским областным судом за отсутствием состава преступления), так как считает несправедливым, что деньги, которые ей положены по этому иску, "пойдут из карманов налогоплательщиков", а не следователей, прокуроров и судей, которые отправили ее в колонию.

Она также напоминает, что просила оправдать и освободить двоих вожатых, которые уже три года находятся в заключении по, как она считает, несправедливому приговору суда.

В ноябре 2016 года Евгения Чудновец была приговорена к лишению свободы за репост видеозаписи, на которой сотрудники детского лагеря в городе Катайске издеваются над мальчиком, заставляя его раздеться. Чудновец утверждает, что таким образом она пыталась привлечь внимание правоохранительных органов и общественности к нарушению прав несовершеннолетнего. Она дважды обжаловала приговор и заявила, что не будет просить о помиловании, так как не считает себя виновной. 6 марта прошлого года приговор Чудновец был отменен и она вышла на свободу. К уголовной ответственности также были привлечены двое вожатых лагеря.