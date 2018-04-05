Суд в Петрозаводске сегодня выносит приговор Юрию Дмитриеву

Суд в Петрозаводске в четверг выносит приговор по делу главы карельского "Мемориала", историка-краеведа Юрия Дмитриева. Его обвиняют в изготовлении детской порнографии. Медиазона сообщает, что заседание проходит в закрытом режиме.

Сторона обвинения потребовала приговорить Дмитриева к 9 годам колонии строгого режима. Защита настаивает на полной невиновности историка. Сам правозащитник заявил в своем последнем слове, что не признает вину.

Главу карельского "Мемориала" арестовали в декабре 2016 года. Поводом для возбуждения дела против историка стали фотографии обнаженной приемной дочери, которые тот хранил на компьютере. 2 марта 2017 года ему предъявили обвинения в развратных действиях, незаконном приобретении оружия и фотосъемке в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Защита настаивает, что фотографии Дмитриев делал, чтобы фиксировать физическое развитие девочки.

В феврале психиатрическая экспертиза не нашла у Дмитриева отклонений. Эксперты признали, что правозащитник здоров и не является педофилом. До этого они подтвердили, что фотографии, которые фигурируют в деле историка, не являются порнографическими и были сделаны в иных целях.

В конце января Дмитриева выпустили из следственного изолятора под подписку о невыезде. Он вины не признает.

"Мемориал" считает дело Дмитриева сфабрикованным.