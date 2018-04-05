Вернуть Россию в Европу?

Скандальное отравление в Солбери - "дело Скрипаля", взаимные высылки дипломатов России и Запада, новые санкции США против российских бизнесменов, участие режима Путина в гражданской войне в Сирии на стороне диктатора Асада, война Кремля в Украине, - все это события последних лет все больше напоминают конфронтацию СССР и Запада в годы «холодной войны» 50-60-х гг. XX века.

Когда Москва под нажимом западных экономических санкций и в силу неизбежных внешнеполитических поражений повернет к "разрядке"?

В программе "Лицом к событию" обсуждают американский политолог директор Центра энергетики, природных ресурсов и геополитики (CENRG) и директор и основатель консалтинговой компании International Market Analysis Ltd. Ариэль Коэн и член Политкомитета партии «Яблоко» Лев Шлосберг.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Первый эфир программы 5 апреля в 19:05.