Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Лицом к событию

Вернуть Россию в Европу?

Глава МИД РФ Сергей Лавров на VII Московской конференции по международной безопасности. 5.04.2018

Скандальное отравление в Солбери - "дело Скрипаля", взаимные высылки дипломатов России и Запада, новые санкции США против российских бизнесменов, участие режима Путина в гражданской войне в Сирии на стороне диктатора Асада, война Кремля в Украине, - все это события последних лет все больше напоминают конфронтацию СССР и Запада в годы «холодной войны» 50-60-х гг. XX века.

Когда Москва под нажимом западных экономических санкций и в силу неизбежных внешнеполитических поражений повернет к "разрядке"?

В программе "Лицом к событию" обсуждают американский политолог директор Центра энергетики, природных ресурсов и геополитики (CENRG) и директор и основатель консалтинговой компании International Market Analysis Ltd. Ариэль Коэн и член Политкомитета партии «Яблоко» Лев Шлосберг.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Первый эфир программы 5 апреля в 19:05.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG