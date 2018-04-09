Газ и гель. Россия и химоружие

Доброе утро!

В воскресенье сразу несколько международных мониторинговых групп и местные врачи сообщили о химической атаке с применением хлора и нервно-паралитического газа в удерживаемом сирийскими повстанцами городе Дума в Восточной Гуте. По разным данным, погибли от 35 до 80 человек. Среди пострадавших много детей. Есть видео, подлинность которого подтвердить из независимых источников невозможно. Эту фотографию распространили сирийские “белые каски”.

Россия, поддерживающая режим Башара Асада, назвала сообщения об очередной химической атаке сфабрикованным, президент США обвинил в случившемся Россию, Иран и “зверя-Асада”, Франция потребовала созыва Совета безопасности ООН в связи с новой химической атакой, и Россия его созвала – только по “угрозе международной безопасности”. Советник президента США Том Боссерт не исключил авиаударов по сирийской правительственной армии в ответ на химическую атаку.

Британская пресса обнародовала новые подробности отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Нервно-паралитическое вещество в форме геля было, предположительно, нанесено на ручку входной двери. Гель менее токсичен, чем газ, и был применен, чтобы убийцы успели уехать из Великобритании до того, как вещество будет идентифицировано. Целью было именно убийство Скрипаля – он остался жив благодаря тому, что в больнице в момент его поступления дежурили врачи, прошедшие тренинг по помощи пострадавшим от химического оружия. Дом Скрипаля, а также ресторан и бар, который он с дочерью посетил, будут снесены. На этой неделе власти возведут трехметровые заборы вокруг мест, где Скрипали побывали в день нападения. Самих Скрипалей, скорее всего, переселят в США под новыми именами. Все это сообщается со ссылкой на источники в полиции.

Российское посольство в Лондоне обвинило британские власти в “уничтожении улик” (“Если вы не причастны к преступлению, то зачем прятать концы в воду?” – вопрошает официальный твиттер), в российской прессе множатся “объяснения” того, зачем Великобритания “сфабриковала” это дело (вот, пожалуй, самое яркое). Генпрокурор Чайка сегодня расскажет на специальном брифинге, как Березовский незаконно получил в Великобритании вид на жительство и как британские власти не смогли защитить жизнь Литвиненко, хотя знали об угрозах в его адрес. В интервью НТВ Чайка напомнил, что Британии хорошо бы выдать России 61 бизнесмена, обвиняемых на родине в совершении экономических преступлений. Организация "Люди за этическое обращение с животными", PETA, требует расследовать гибель принадлежавших Скрипалю кота и морских свинок.

В результате введенных в пятницу новых американских санкций против российских чиновников и приближенных к власти богачей Олег Дерипаска обеднел на миллиард. Санкции он назвал “смехотворными и абсурдными”. Рассказ главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина о том, что сын Дерипаски – навальнист, а по самому Дерипаске “тоскует правосудие”, Дерипаска пока не комментировал.

Сегодня президент Украины Петр Порошенко едет в Германию, где встретится с Ангелой Меркель и где потом пройдет встреча усеченной (без России) “нормандской четверки”, в ходе которой будет предположительно обсуждаться размещение миротворцев ООН в Донбассе.

Полиция предотвратила теракт на полумарафоне в Берлине. Арестованы шесть подозреваемых, которые, по данным прессы, могли быть связаны с Анисом Амри, который в декабре 2016 года въехал на грузовике в толпу на рождественской ярмарке, убив 12 человек. Наезд на посетителей кафе в Мюнстере, случившийся в субботу, полиция пока не расценивает как теракт. Водитель микроавтобуса, немец, задавил двух человек и ранил еще 20, а затем покончил с собой.

На парламентских выборах в Венгрии правящая партия “Фидес” во главе с нынешним премьером Виктором Орбаном опять победила с громадным отрывом и в третий раз получила конституционное большинство. Как это у Орбана получается, подробно рассказано тут.

Луис Инасиу Лула да Сильва, бывший президентом Бразилии с 2003 по 2011 год и в 2017 году приговоренный к 12 годам тюрьмы, сдался полиции.

В Петербурге умер митек Владимир Яшке, в Нью-Йорке скончался скульптор Леонид Соков, один из самых ярких представителей соц-арта.

Три ссылки с Сокова и начнем:

“За козла платили в три раза меньше, чем за такого же размера фигуру Ленина”. Интервью, которое Соков дал в 2009 году Брайну Дройткуру.

Химия. Здесь объясняется, как действуют нервно-паралитические газы, “Новичок” в том числе (они выключают передачу нервных импульсов), а здесь рассказывается, что происходит, когда эта передача нарушается по ходу развития деменции.

Поэзия. Биография Василиска Гнедова (1890–1978) – поэта-футуриста, участника Первой мировой войны и обеих революций, члена ВКП (б), репрессированного и амнистированного, или новый выпуск Яна Пробштейна о поэтах нью-йоркской школы, с переводами.

Искренне ваши,

Семь-сорок