Президент Ирана: Вашингтон пожалеет, если выйдет из ядерного соглашения

Президент Ирана Хасан Роухани предупредил, что Вашингтон "пожалеет", если Соединенные Штаты нарушат соглашение между Тегераном и глобальными державами от 2015 года, которое направлено на сдерживание ядерной программы Ирана. "Мы не будем первыми, кто нарушит соглашение, но они должны обязательно знать, что пожалеют, если нарушат его", - сказал Рохани на конференции в Тегеране 9 апреля в Национальный день ядерных технологий Ирана.

"Мы гораздо более подготовлены, чем они думают, и они увидят, что если они нарушат это соглашение, через неделю, менее недели, они увидят результат", - сказал Роухани.

Президент США Дональд Трамп пригрозил выйти из соглашения и наложить санкции против Ирана до 12 мая, если не будут установлены новые ограничения на ядерные и ракетные программы Тегерана. В этой связи Роухани заметил: "Прошло 15 месяцев с тех пор, как этот джентльмен, пришедший к власти в Америке, предъявлял претензии, и в его высказываниях и его поведении было много взлетов и падений". Он добавил, что "основы" сделки "настолько сильны, что за эти 15 месяцев давления ... структура осталась солидной".

Ранее Трамп заявил об отказе "утвердить" ядерное соглашение с Ираном, поскольку Тегеран, по его словам, не выполняет всех его условий. Официально Соединенные Штаты не выходят из соглашения, однако Трамп дал Конгрессу шестьдесят дней, чтобы обсудить возвращение санкций против Ирана. Если санкции будут возвращены, это фактически будет означать конец участия Вашингтона в "ядерной сделке", которая предусматривает поэтапную отмену ограничений в отношении Тегерана в ответ на его отказ от ядерной программы. Остальные участники заключенного в 2015 году соглашения с Ираном - Великобритания, Франция, Германия, Россия и Китай - выступают за его выполнение. Документ был одобрен Советом Безопасности ООН.