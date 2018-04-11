Доброе утро!

Сегодня российский премьер Дмитрий Медведев отчитается перед Госдумой о работе правительства. Накануне он доложил Путину, что собирается доложить депутатам об “абсолютно стабильной” ситуации в экономике.

Абсолютная стабильность выглядит так:

Рубль упал (утянув за собой и казахстанский тенге);

Богатейшие россияне потеряли, по подсчетам Bloomberg, $16 млрд;

Российское правительство собирается устроить для них офшоры на острове Русский и в Калининградской области;

Сайты компаний Дерипаски и Вексельберга перестали открываться.

Петр Порошенко обещает, что Украина тоже введет санкции против богатейших россиян.

На очередном заседании Совета безопасности ООН по Сирии Россия наложило вето на предложенный США проект резолюции о новом механизме расследования химатак, а российский проект резолюции был отклонен. Российский постпред Небензя сказал, что “эта провокация (т.е. химическая атака, которой, по утверждению России то ли не было, то ли была, но не со стороны войск Асада) была как воздух нужна боевикам, которые получили такую своевременную поддержку от США и других западных стран”. Возможный удар западных стран по позициям Асада Небензя назвал “незаконной военной авантюрой”. Президент и министр обороны США отложили поездки, намеченные на ближайшие дни.

Юлию Скрипаль, отравленную в Солсбери 4 марта, выписали из больницы и поместили в безопасное место. Посольство России в Лондоне требует доказательств, что это было сделано с ее согласия. Лечится ли отравление “Новичком” и как, объясняется тут. На фоне “дела Скрипаля” суд в Лондоне вернулся к рассмотрению дела о внезапной смерти в графстве Сюррей российского бизнесмена Александра Перепеличного.

Основатель Facebook Марк Цукерберг на слушаниях в Конгрессе США сказал, что "в России есть люди, чья работа – пытаться использовать наши системы и другие интернет-системы". По его словам, имеет место новая гонка вооружений: “злодеи” все время придумывают, как использовать интернет-инструменты в плохих целях, Facebook теперь создаст “полицию добра”, которая будет следить, чтобы этого не происходило.

В Минске Цукербергу, можно сказать, вторил Александр Лукашенко. На встрече с руководителями и коллективами крупнейших белорусских медиа он сравнил мощь СМИ с ядерным оружием и сказал: "СМИ – это святое. И если государство может держать в руках эти СМИ – финансируя, поддерживая и прочее, особенно электронные, – государство это должно делать”.

Это все было про войну. Теперь про политику.

Сегодня в Азербайджане проходят президентские выборы, которые бойкотирует оппозиция и на которых, скорее всего, Ильхама Алиева выберут на новый, удлиненный президентский срок.

проходят президентские выборы, которые бойкотирует оппозиция и на которых, скорее всего, Ильхама Алиева выберут на новый, удлиненный президентский срок. Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев возглавил парламент Кузбасса.

Судебные приговоры:

Жительницу Магнитогорска, пожаловавшуюся на то, что ее изнасиловали в полиции, оштрафовали на 20 тыс. рублей за “ложный донос”. Ранее муж этой женщины, возмущенный тем, что дело об изнасиловании закрыли, в знак протеста отрезал себе два пальца.

Жителя Твери арестовали на трое суток за картинку во “ВКонтакте”: на ней был “флаг, который может оскорбить всех и сразу”. Он представляет из себя радужный флаг ЛГБТ с нарисованными поверх него свастикой, шестиконечными звездами, пентаграммами и синими полосами как на флаге американских конфедератов.

Во Владивостоке присяжные признали виновными в убийствах пятерых “приморских партизан”. Дело рассматривается в третий раз – всякий раз его возвращает обратно Верховный суд.

Закончим авиакатастрофами, которые возвращаются:

МЧС повторно обследует место крушения Ан-148 под Москвой. Самолет “Саратовских авиалиний” разбился 11 февраля, но дочь одной из погибших обнаружила на месте катастрофы фрагменты тел.

Польский президентский самолет разбился под Смоленском восемь лет назад. У комиссии, образованной после прихода к власти в Польше крайне правого правительства, появилась новая версия причин катастрофы: “взрыв крыла”.

“В заключение персонаж совершает нечто такое, после чего пребывание поэта в тексте оказывается излишним; тогда он, фрустрированный, из него выходит, а на его месте оказываются сначала санитары, а затем полицейские, следователи службы государственной безопасности, а также журналисты и съемочные группы”.

В первой из трех ссылок – два петербургских эмигранта. Стихи Сергея Завьялова (не только цитированный выше, но и другие, да еще и с предваряющим пояснением) или интервью с классиком ленинградского фотоандеграунда Валентином Самариным-Тилем, к 90-летию мэтра.

– два петербургских эмигранта. Стихи Сергея Завьялова (не только цитированный выше, но и другие, да еще и с предваряющим пояснением) или интервью с классиком ленинградского фотоандеграунда Валентином Самариным-Тилем, к 90-летию мэтра. Отрывок из книжки члена правления аукционного дома Sotheby's Филипа Хука “Галерея аферистов. История искусства и тех, кто его продает” и разговор с самим Хуком.

Два социологических интервью. Русско-британский социолог Светланы Стивенсон рассказывает об устройстве молодежных преступных группировок, выросшая в России венгерская режиссер Марта Месарош (да, мы ее любим) вспоминает о нравах, царивших во ВГИКе, когда она там училась.

Искренне ваши,

Семь-сорок