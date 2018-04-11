В Москве задержана руководитель кемеровского штаба Навального

Главу кемеровского штаба Навального Ксению Пахомову в среду задержали в московском аэропорту Домодедово. Полицейские утверждают, что ее имя, фамилия и отчество совпадают с данными человека, находящегося в розыске.

Пахомова сообщила, что в помещение, куда ее поместили, отобрав перед этим паспорт, пришли сотрудники центра по противодействию экстремизму при МВД России (Центра "Э"). Они предложили активистке ознакомиться с документами о недопустимости несанкционированных митингов.

Ксению Пахомову уже задерживали в Москве месяц назад. Тогда она направлялась в Центризбирком, где собиралась обсудить с Эллой Памфиловой изъятие из кемеровского штаба направлений для наблюдателей на выборах. В итоге активистку отпустили, а встреча состоялась.

Сотрудники Центра "Э" также приходили во вторник в штаб Навального в Ярославле, где активисты планировали акцию против перевоза в регион мусора из Подмосковья. По данным "Медиазоны", полицейские хотели "посмотреть плакаты". О задержаниях не сообщается.

Штабы оппозиционера Алексея Навального действуют в десятках городов России. Они координировали предвыборную кампанию оппозиционера, а позднее – объявленную им всероссийскую акцию "Забастовка избирателей". Сторонники Навального неоднократно сообщали о давлении со стороны правоохранительных органов и прокремлевских активистов.