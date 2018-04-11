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Роскомнадзор заблокировал сотни IP-адресов для интернет-рации Zello

Иллюстративное фото

Роскомнадзор начал блокировку IP-адресов и доменов Google, которые использует интернет-рация Zello. Об этом сообщает агентство "Интерфакс". Сервис Zello позволяет превратить любой смартфон в рацию и был популярен у дальнобойщиков, бастовавших против системы "Платон".

На данный момент заблокированными оказались более пятисот IP-адресов и доменов. Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к техническому домену Google, на котором находился технический контент компании и других ресурсов. По словам специалистов, это может повлиять на работу некоторых сайтов не связанных с рацией Zello.

Интернет-рация Zello блокируется с 2017 года из-за того, что руководство сервиса отказалось зарегистрироваться в России, как организатор распространения информации.

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