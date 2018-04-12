Роскомнадзор требует немедленно заблокировать Telegram через суд

Роскомнадзор просит суд незамедлительно заблокировать мессенджер Telegram. Заседание, на котором иск будет рассмотрен по существу, назначено на 13 апреля, сообщает "Интерфакс".

По данным агентства "Москва", Таганский суд привлек в качестве третьего лица Федеральную службу безопасности (ФСБ).

В минувший понедельник в Роскомнадзоре заявили, что ведомство не будет блокировать мессенджер до решения суда.

Ранее Роскомнадзор обратился в суд с требованием о блокировке Telegram по запросу ФСБ. На прошлой неделе истек срок, установленный регулятором руководству Мессенджера. Ведомство требовало передать ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей.

Руководство Telegram отказывается выполнять это требование, ссылаясь на Конституцию России, которая гарантирует тайну переписки. Кроме того, в компании заявляют, что это технически невыполнимо.