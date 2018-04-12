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Активиста "Другой России" задержали на границе с Украиной

Сопредседатель партии "Другая Россия" Александр Аверин

Активиста "Другой России" Александра Аверина задержали на границе России и территории Украины, подконтрольной сепаратистам так называемой "ЛНР". У него якобы обнаружили пистолет Макарова. Об этом сообщает телеграм-канал "Другой России".

Представители партии считают, что оружие подбросили. По мнению активистов, задержание Аверина это провокация сотрудников ФСБ и Центра по противодействию экстремизму МВД России. Издание "Медиазона" попыталось разыскать задержанного. В отделе полиции, в котором якобы Аверин находится уже около трёх суток, журналистам заявили, что такого человека у них нет.

Незарегистрированная политическая партия "Другая Россия" была создана в 2010 году в Москве бывшими участниками запрещенной в России Национал-большевистской партии. Лидером движения является писатель и политический деятель Эдуард Лимонов.

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