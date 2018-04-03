Рабочее название новой партии Навального – "Рабочее название"

Сторонники оппозиционного политика Алексея Навального направили в Министерство юстиции уведомление о проведении 19 мая собрания партии "Рабочее название". Такое имя выбрали, чтобы партию никто не "украл", пояснил основатель Фонда борьбы с коррупцией. Он добавил, что позднее партию переименуют.

В Минюсте подтвердили, что уведомление получено, написал у себя в Твиттере юрист ФБК Иван Жданов.

22 февраля бывший заместитель главы московского штаба Навального Виталий Серуканов принял участие в съезде "Партии прогресса" и подал документы на ее регистрацию в Минюст за две недели до того, как это планировали сделать сторонники Навального. Они пытались зарегистрировать партию под таким названием с 2012 года.