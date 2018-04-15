У полигона "Ядрово" задержаны десять активистов

В Подмосковье, у городской мусорной свалки "Ядрово" полиция задержала около десяти активистов из Волоколамска, участвовавших в перекрытии подъезда к полигону. Об этом сообщил "Интерфакс".

Ранее в воскресенье несколько сот активистов, выступающих против полигона "Ядрово", перекрыли подъезд к нему.

Накануне у памятника героям-саперам на Волоколамском шоссе прошел первый митинг против работы полигона бытовых отходов "Ядрово", а спустя несколько часов непосредственно у въезда на свалку собрался второй митинг. По данным организаторов, пришло около 500 человек.

Ситуация в Волоколамске обострилась в марте после выбросов свалочного газа на мусорном полигоне "Ядрово". К медикам с жалобами на плохое самочувствие обратилось множество детей.