Заварить кору дуба, чтобы лучше понять Россию

Доброе утро!

Сегодня США объявят новые санкции в отношении России за поддержку режима Башара Асада в Сирии. В Британии, по данным Times, тоже обсуждаются новые санкции, нацеленные на Дерипаску, Вексельберга и Абрамовича. Россия их без ответа не оставит: в пятницу в Госдуму внесли законопроект об ответных санкциях в адрес США, предусматривающий, в числе прочего, ограничение закупок американских лекарств. В тот же день последнюю меру обсудили в программе “60 минут” на “России-1”, диалог телеведущего с участником шоу получился такой:

Борис Надеждин: К сожалению, жизнь устроена так, что лекарства [которые он принимает] сделаны в странах вероятного противника. В основном – Германия, японское сейчас от давления...

Петр Толстой: А вы выплевывайте, вы выплевывайте...

Надеждин: Вот вы смеетесь, а я хорошо помню, что когда мне первый раз поставили диагноз "гипертония" в советское время...

Толстой: Кору дуба заваривайте!

Надеждин: ...вы знаете, что мне прописали? Боярышник!

Толстой: Боярышник! Вот, боярышник!

В ночь на субботу США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по Сирии – в ответ на химическую атаку в городе Думе. Целями стали НИИ в Дамаске, склад химического оружия близ Хомса и находившийся рядом с ним склад оборудования и командный пост. Союзники признали обстрел успешным, Путин назвал его актом агрессии, прочие реакции собраны тут. Совет безопасности ООН отклонил предложенную Москвой резолюцию с осуждением ударов по Сирии (“за” проголосовали, помимо России, Боливия и Китай).

Президент Сирии Башар Асад в ходе встречи с приехавшими к нему в Сирию российскими депутатами сказал, что восстановление экономики Сирии обойдется в $400 млрд, и заметил, что после отдыха в “Артеке” его, Асада, дети стали лучше понимать Россию. Дети Асада, как выяснилось, действительно отдыхали в “Артеке” в аннексированном Крыму в прошлом году.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в воскресенье сказала по телевизору, что между Сирией и делом об отравлении бывшего работника ГРУ Сергея Скрипаля есть “огромное количество обобщающих моментов”. За день до этого ее начальник Сергей Лавров, ссылаясь на выводы швейцарской лаборатории в Шпице, сказал, что Скрипаль был отравлен веществом BZ, обладать которым могли только страны Запада. Лаборатория в Шпице ответила, что никаких таких выводов про BZ у них нет и они согласны с выводами ОЗХО. В общем, как выразился новый глава МИД Германии, “Россия становится трудным партнером”.

В самой России событий было мало:

В ходе протестной акции против мусорного полигона в Волоколамске задержаны 10 человек.

задержаны 10 человек. В Екатеринбурге умер журналист-расследователь, писавший о погибших в Сирии наемниках ЧВК Вагнера. Он загадочным образом упал с балкона своей квартиры на пятом этаже.

Ъ выяснил, что о проблемах системой пожарной безопасности в торговом центре “Зимняя вишня” в Кемерове стало известно два года назад, но собственник не выделил средства на ее ремонт. Глава СК Бастрыкин говорит, что они нашли “высокопоставленных чиновников”, препятствовавших проведению проверок в торговом центре.

Европа. На президентских выборах в Черногории победил Мило Джуканович, в тех или иных должностях возглавляющий страну с 1991 года. В Венгрии прошли массовые демонстрации в связи с победой на парламентских выборах партии “Фидес” во главе с Виктором Орбаном – демонстранты требовали изменения закона о выборах и гарантий свободы прессы. В Великобритании началась кампания за проведения повторного референдума о брекзите.

Президент США Дональд Трамп после ударов по Сирии переключил всю ударную мощь своего твиттера на уволенного им главу ФБР Джеймса Коми. Коми выпускает книгу мемуаров, которая привела Трампа в бешенство. По словам американского президента, Коми должен сидеть в тюрьме.

В Москве вручили театральные премии “Золотая маска”. Приз за лучшую режиссуру достался Юрию Бутусову за “Дядю Ваню” в театре Ленсовета (из которого Бутусов не так давно ушел). Получая награду, режиссер призвал освободить из СИЗО Алексея Малобродского, арестованного по делу “Седьмой студии”. Кирилл Серебренников, сидящий по этому же делу под домашним арестом, получил “Маску” за оперу “Чаадский” в “Геликон-опере”.

В США умер чешско-американский режиссер Милош Форман.

Три ссылки начнем сегодня с мелочей:

Отрывок из книги “История частной жизни: от Великой Французской революции до Первой мировой войны” под редакцией Филиппа Арьеса и Жоржа Дюби: девичьи дневники, фотосувениры, хорошие манеры. И вот рассказ организаторов выставки “Красавец мужчина. Русский модник на театре”, проходящей в Шереметьевском дворце в СПб.

“Выживает сильнейший. Иногда слабейший как раз наиболее интересен”. Большое интервью с Зиновием Зиником об эмиграции как литературном приеме и о том, как трудно быть диссидентом в своем кругу.

Два любителя фашистских режимов. История о том, как США обвинили поэта Эзру Паунда в измене и рассказ о последнем тексте Эрнста Юнгера с прогнозом на нынешний век (сам текст вышел в издательстве книжного магазина “Циолковский”).

Искренне ваши,

Семь-сорок