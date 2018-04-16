Лавров сравнил с геноцидом санкции Запада в отношении Кремля

Отношения России и Запада хуже, чем во времена Холодной войны. Такое мнение в интервью в программе HardTalk на "Би-Би-Си" выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он заявил, что страны Запада якобы одержимы русофобией, "которая выглядит как геноцид через санкции". Лавров также отверг сведения о том, что Россия уничтожает доказательства на месте предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума. Саму атаку глава МИД России вновь назвал "постановкой".

Ранее стало известно, что в город Дума, который сейчас находится под контролем сирийских и российских военных, не пускают инспекторов международной Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). В связи с этим британские и американские представители в ОЗХО обвинили Кремль в препятствовании работе миссии. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в ответ заявил, что отправке миссии ОЗХО в Думу препятствует то, что у нее нет разрешения ООН.

Войска президента Сирии Башара Асада 7 апреля применили в Думе химическое оружие. Жертвами атаки стали десятки мирных жителей. Об этом, ссылаясь на открытые источники и данные разведки, заявляют страны Запада. США, Великобритания и Франция в субботу нанесли ракетные удары по объектам в Сирии, связанным, как утверждается, с разработкой химоружия. Россия резко осудила удары и обвинила страны, которые его нанесли, в стремлении сорвать работу инспекторов ОЗХО.

Лавров в интервью "Би-Би-Си" заявил, что прямой конфронтации между Россией и США во время ударов не произошло благодаря действующему каналу связи для координации действий в Сирии. Соединенные Штаты, как ожидается, сегодня объявят о новых санкциях в отношении России из-за ее поддержки Асада.