Павел Дуров: число пользователей Telegram в России не снизилось

Число пользователей Telegram в России, несмотря на действия Роскомнадзора, не снизилось в первые сутки блокировки. Об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров. По его словам, для обхода ограничений российские пользователи используют VPN и прокси-сервисы.

Дуров поблагодарил россиян "за поддержку и преданность Telegram". Он также выразил благодарность за "неучастие в политической цензуре" американским компаниям Apple, Google, Amazon и Microsoft, IP-адреса которых из-за связи с Telegram также подверглись блокировке.

Для поддержания "Цифрового Сопротивления – децентрализованного движения в защиту цифровых свобод и прогресса" Дуров пообещал в течение года из своих личных средств выделить миллионы долларов на гранты администраторам VPN и прокси-сервисов.

Telegram блокируют в России за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. Роскомнадзор ранее пообещал блокировать инструменты для обхода запрета мессенджера, а также потребовал удалить Telegram из магазинов приложений App Store и Google Play.

В понедельник Роскомнадзор начал блокировать связанные с Telegram IP-адреса компаний Amazon и Google. Из-за этого пострадали сотни онлайн-сервисов, в их числе интернет-магазины, курьерские службы, облачные хранилища, онлайн-игры, сервисы компании Microsoft, мессенджер Viber, а также российская соцсеть "Одноклассники".

О проблемах с доступом к своим же ресурсам заявляют и в самом Роскомнадзоре, однако в ведомстве эти проблемы связывают с DDoS-атаками. Сообщается также о сбоях в работе Твиттера.

Всего в России около 15 миллионов пользователей Telegram – это около семи процентов от общего числа пользователей мессенджера в мире.